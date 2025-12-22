الداخلية تضبط 108 محلات خالفت مواعيد الغلق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، جهودها الرقابية لمتابعة التزام المحال التجارية بقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونجحت الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في رصد وضبط 108 مخالفات لمحلات تجارية تجاوزت المواعيد المقررة ولم تلتزم بقرار الغلق.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وضمان تنفيذ خطة الترشيد.

اقرأ أيضا

وقعت على القهوة ودهست 3 سيارات.. تفاصيل سقوط سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري

"متعود أبوسها قدام الأولاد".. ماذا قال المتهم بهتك عرض طليقته أمام ابنته بالتجمع؟

حكم رادع ضد سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي