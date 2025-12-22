إعلان

أصحاب طعون الدوائر الملغاة يتوافدون أمام "الإدارية العليا"

كتب : محمود الشوربجي

11:45 ص 22/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توافد، منذ قليل، عدد كبير من مقدمي الطعون الانتخابية على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويستعد فريق دفاع المرشحين للمرافعة أمام هيئة المحكمة، التي قد تفصل اليوم في جميع الطعون المقدمة إليها منذ بداية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر نظر 48 طعنًا على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا.

وتضمنت النتائج فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تُجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير.

اقرأ أيضا:

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

قرار عاجل من القضاء بشأن قضية "خناقة كمبوند الفردوس"

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن مشاجرة "الفردوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 المحكمة الإدارية العليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة