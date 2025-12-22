أصحاب طعون الدوائر الملغاة يتوافدون أمام "الإدارية العليا"

توافد، منذ قليل، عدد كبير من مقدمي الطعون الانتخابية على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويستعد فريق دفاع المرشحين للمرافعة أمام هيئة المحكمة، التي قد تفصل اليوم في جميع الطعون المقدمة إليها منذ بداية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر نظر 48 طعنًا على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا.

وتضمنت النتائج فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تُجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير.

