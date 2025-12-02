النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لسائق تعدى على سيدة أسفل دائري السلام

كتب _ محمود الشوربجي:

تسلمت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعي لسائق متهم بالتعدي على سيدة داخل سيارته الميكروباص وسرقتها أثناء توصيلها من الجيزة إلى مدينة السلام.

و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بتعدي سائق عليها أسفل دائرى السلام، مضيفة أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة نجلها وطلب منها ما لديها من أموال واستولى على 450 جنيهًا منها، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر واصطحبها إلى الكنبة الخلفية واعتدى عليها وتركها ونجلها على الدائري وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.