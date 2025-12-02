شهادات مزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة هذا الكيان التعليمي دون ترخيص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.