الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن تلفيق قضية لرجل شرطة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة بالقبض عليه وتلفيق قضية له دون وجه حق بالبحيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، تبلغ مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل وتاجر – مصاب بجرح قطعي، وطرف ثان: عاطل – الظاهر بمقطع الفيديو وله معلومات جنائية وعامل، مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول الجيرة.

وأثناء الواقعة، قام الظاهر بمقطع الفيديو بمنع أحد أفراد الطرف الأول من تأدية واجب عزاء في القرية محل سكنهم، والتعدي عليهما بالسب والضرب، محدثًا إصابة أحدهما.

وحال قيام أفراد الشرطة بإحضار الظاهر بمقطع الفيديو لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قام بتصوير المقطع وادعى على غير الحقيقة بأنه سيتم تلفيق قضية له، في محاولة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة