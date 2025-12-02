إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن تلفيق قضية لرجل شرطة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

02:02 م 02/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة بالقبض عليه وتلفيق قضية له دون وجه حق بالبحيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، تبلغ مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل وتاجر – مصاب بجرح قطعي، وطرف ثان: عاطل – الظاهر بمقطع الفيديو وله معلومات جنائية وعامل، مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول الجيرة.

وأثناء الواقعة، قام الظاهر بمقطع الفيديو بمنع أحد أفراد الطرف الأول من تأدية واجب عزاء في القرية محل سكنهم، والتعدي عليهما بالسب والضرب، محدثًا إصابة أحدهما.

وحال قيام أفراد الشرطة بإحضار الظاهر بمقطع الفيديو لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قام بتصوير المقطع وادعى على غير الحقيقة بأنه سيتم تلفيق قضية له، في محاولة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية تلفيق قضية لرجل شرطة البحيرة

