ضبط 1079 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

02:19 م 19/12/2025

حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1079 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية اهابت بقائدي الدراجات النارية الإلتزام بإرتداء الخوذة ، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

