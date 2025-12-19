إعلان

ضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة

كتب : علاء عمران

11:10 ص 19/12/2025

طرفا المشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابعت الأجهزة الأمنية سير العملية الانتخابية، وعقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بإحدى اللجان بدائرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية عن نتائج الفرز، نشبت مشادة بين أنصار عدد من المرشحين تطورت إلى تبادل سبّ وقذف، مع إلقاء ألعاب نارية دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخصًا من أطراف الواقعة، وبحوزتهم عدد من الألعاب النارية المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضًا

الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير على باقي النتائج

جولة إعادة للجميع.. ننشر نتيجة 3 دوائر ملغاة بانتخابات النواب في أسيوط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة مرشحين مجلس النواب انتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة