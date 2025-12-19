ضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة

تابعت الأجهزة الأمنية سير العملية الانتخابية، وعقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بإحدى اللجان بدائرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية عن نتائج الفرز، نشبت مشادة بين أنصار عدد من المرشحين تطورت إلى تبادل سبّ وقذف، مع إلقاء ألعاب نارية دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخصًا من أطراف الواقعة، وبحوزتهم عدد من الألعاب النارية المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

