في مشهد مأساوي هز الطريق الإقليمي، تحولت رحلة عودة عادية إلى كارثة إنسانية، بعدما اشتعلت النيران في سيارة تقل عددًا من عمال إحدى المزارع، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص تفحموا داخل السيارة، وإصابة 4 آخرين بحروق متفاوتة.

البداية كانت بتلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بالطريق الإقليمي، أثناء سيرها قادمة من إحدى المزارع بمنطقة الشيخ زايد في اتجاه محافظة الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ، مدعومة بسيارتي إطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران وإنقاذ من يمكن إنقاذه.

وبالفحص، تبين أن السيارة كانت تقل عمال مزرعة في طريق عودتهم إلى الفيوم بعد انتهاء يوم عمل شاق، إلا أن النيران اشتعلت فجأة بالسيارة، لتتحول خلال لحظات إلى كتلة من اللهب، دون أن يتمكن الضحايا من الهروب.

أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص في الحال، بينما أُصيب 4 آخرون بحروق، بينهم سائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

