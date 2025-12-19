مشاجرة بسبب أشعة في مستشفى الهرم.. وإصابة 3 أطباء

في واقعة صادمة هزت أروقة مستشفى الهرم، تحول انتظار إجراء أشعة طبية إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بإصابة 3 أطباء وسط حالة من الفوضى والذعر بين المرضى والمترددين.

البداية كانت عندما حضر عدد من الأشخاص إلى المستشفى لإجراء أشعة على قدم أحدهم، إلا أن تأخر موعد الفحص أشعل حالة من الغضب، سرعان ما تحولت إلى مشادة كلامية، قبل أن تتطور إلى اعتداء مباشر على الأطباء القائمين على العمل داخل القسم.

المشاجرة شارك فيها 4 أشخاص تعدوا على الأطباء بالضرب، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، استدعت تدخل زملائهم والعاملين بالمستشفى في محاولة لاحتواء الموقف.

نقطة شرطة المستشفى نجحت في السيطرة على الموقف، وتحفظت على الطرف الثاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

