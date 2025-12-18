إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو إثارة الفوضى المنسوب لأجانب في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:02 م 18/12/2025

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله قيام عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بإثارة الفوضى بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وبالفحص والتحري، تبين أن المقطع المتداول قديم ويرجع إلى عام 2024، وأن الأشخاص الظاهرين به كانوا يحتفلون داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، دون وقوع أي أعمال شغب أو تعديات بالشوارع.

وأكدت الأجهزة المختصة أنه تم التعامل مع الواقعة في حينها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

