أجواء روحانية بشرم الشيخ.. المحافظ يشارك الأهالي إحياء "ليلة النصف" (صور)

كتب : رضا السيد

08:56 م 02/02/2026
شهد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "المصطفى" بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وسط حضور شعبي ورسمي تقدمه أعضاء مجلس النواب وقيادات الأزهر الشريف والأجهزة التنفيذية.

بدأت المراسم بآيات من الذكر الحكيم، تلتها خطبة للشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، استعرض فيها دلالات حادثة "تحويل القبلة" وفضل هذه الليلة التي تُرفع فيها الأعمال، داعيًا لاغتنامها في الطاعات، قبل أن تُختتم الأمسية بفقرات من التواشيح الدينية التي أضفت طابعًا روحانيًا على الحضور.

وعلى هامش الاحتفال، وجه المحافظ التهنئة للقيادة السياسية ومواطني سيناء، مؤكدًا أن الحرص على إحياء هذه المناسبات يعد ركيزة أساسية لترسيخ القيم الروحية لدى النشء، وتعزيز مفاهيم التسامح والتراحم داخل المجتمع السيناوي.

احتفالية الاوقاف ليلة النصف من شعبان اللواء خالد مبارك

