أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)

شاركت المطربة إليسا متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من حفلها الغنائي رفقة المطرب اللبناني مروان خوري، والذي أقيم مساء أمس الأحد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت إليسا صورًا من الحفل، واستعرضت جمالها وشياكتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت إليسا بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان طويل، مزين بالورود، والتي تناسب أجواء الحفل.

وتعرضت إليسا لموقف محرج أثناء الحفل خلال تواجدها على خشبة المسرح، وكادت أن تسقط على الأرض لكنها تماسكت واستطاعات الوقوف بثبات أمام الجمهور.

قدمت إليسا خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها بينها "عيشالك" و"تعبت منك" و"فاكر" و"حبيت".

يذكر أن، آخر حفلات إليسا كانت في رأس السنة بالعاصمة الإدارية بمشاركة تامر عاشور وتامر حسني.

