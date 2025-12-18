إعادة بين 6 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة سنورس بالفيوم

بدأ المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتيجة الـ30 دائرة الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وجاءت الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى بقرار من الإدارية العليا كالآتي:

- الوادي الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

- أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

- الأقصر

الدائرة الأولى قسم الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

- الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

- المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

- الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر

- البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

- سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

- أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

- الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

