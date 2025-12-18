إعلان

الوطنية للانتخابات: توجه بدعم اللجان الموجود بها كثافات في الدقهلية

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

12:04 م 18/12/2025

المستشار أحمد بنداري

وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، بدعم اللجان الانتخابية التي تشهد كثافة في أعداد الناخبين، سواء من خلال تعزيزها بأعضاء من الهيئات القضائية أو زيادة عدد الصناديق أو توفير موظفين إضافيين.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وضمان سير العملية الانتخابية بانتظام ودون معوقات، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية خلال الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل البلاد، مع فتح لجان الاقتراع في 55 دائرة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الدقهلية

