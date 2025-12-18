إعلان

توافد نسائي.. هكذا سار اليوم الثاني لانتخابات النواب بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:07 م 18/12/2025
    السيدات يتصدرن المشهد
    خلال اقبال السيدات
    جانب من مساعدة كبار السن
    خلال مساعدة كبار السن
    خلال الاقبال
    جانب من اقبال السيدات
    مساعدة كبار السن
    لحظة اقبال السيدات

تصدرت السيدات مشهد الإدلاء بالأصوات في عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تزامناً مع انطلاق اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت العدسات توافداً لافتاً للناخبات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم أمني مكثف لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وبرز الدور الإنساني لرجال الشرطة في مساعدة السيدات المسنات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكراسي المتحركة لتوصيلهم حتى صناديق الاقتراع، مما أضفى أجواءً من الطمأنينة والنظام بمحيط المقار الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تُجرى بها جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس (17 و18 ديسمبر 2025)، حيث يتنافس المرشحون لحسم 10 مقاعد بنظام الفردي تمثل دوائر المحافظة المختلفة.

