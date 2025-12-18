توافد نسائي.. هكذا سار اليوم الثاني لانتخابات النواب بكفر الشيخ

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير

تصدرت السيدات مشهد الإدلاء بالأصوات في عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تزامناً مع انطلاق اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت العدسات توافداً لافتاً للناخبات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم أمني مكثف لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وبرز الدور الإنساني لرجال الشرطة في مساعدة السيدات المسنات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الكراسي المتحركة لتوصيلهم حتى صناديق الاقتراع، مما أضفى أجواءً من الطمأنينة والنظام بمحيط المقار الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تُجرى بها جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس (17 و18 ديسمبر 2025)، حيث يتنافس المرشحون لحسم 10 مقاعد بنظام الفردي تمثل دوائر المحافظة المختلفة.