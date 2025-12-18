الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال بالقاهرة والجيزة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم سيدتان، لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي ضمن نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

أظهرت التحريات أن 10 من المتهمين لهم سجلات جنائية سابقة، وأنهم استغلوا 14 طفلًا من الفئات الأكثر عرضة للخطر في أنشطة غير قانونية. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهاليهم في دور الرعاية المتخصصة.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم سيدتان، لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي ضمن نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

أظهرت التحريات أن 10 من المتهمين لهم سجلات جنائية سابقة، وأنهم استغلوا 14 طفلًا من الفئات الأكثر عرضة للخطر في أنشطة غير قانونية. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهاليهم في دور الرعاية المتخصصة.

اقرأ أيضا

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية