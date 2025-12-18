إعلان

الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

12:40 م 18/12/2025

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم سيدتان، لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بأسلوب إلحاحي ضمن نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

أظهرت التحريات أن 10 من المتهمين لهم سجلات جنائية سابقة، وأنهم استغلوا 14 طفلًا من الفئات الأكثر عرضة للخطر في أنشطة غير قانونية. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهاليهم في دور الرعاية المتخصصة.

التسول استغلال الأطفال الشرطة المتخصصة

