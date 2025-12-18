الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي وتضبط 441 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نجحت وزارة الداخلية في تحقيق نتائج أمنية مكثفة خلال 24 ساعة فقط، ضمن الحملات الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت الحملات عن ضبط 441 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 514 متهماً، مع ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات. كما تم ضبط 207 قطعة سلاح ناري بحوزة 189 متهماً، شملت 9 بنادق آلية، و30 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و164 فرد خرطوش، إلى جانب 457 طلقة نارية متنوعة و10 خزائن، بالإضافة إلى ضبط 271 قطعة سلاح أبيض.

في الوقت نفسه، نفذت الأجهزة الأمنية 84,215 حكماً قضائياً متنوعاً، تضمنت 358 حكماً جنايات، و27,682 حكماً حبساً جزئياً، و4,776 حكماً حبساً مستأنفاً، و39,672 حكم غرامة، و11,727 مخالفة. كما تم ضبط 22 متهماً هارباً من تنفيذ الأحكام، و23 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وتحريز 25,183 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 65 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وأسفرت النتائج عن إيجابية 14 حالة.

اتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضمان الأمن والانضباط وحماية المواطنين.

