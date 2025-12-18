إعلان

فحص وتجديد أسفل المنزل.. تعرف على خدمات سيارات المرور المتنقلة

كتب : محمود الشوربجي

12:39 م 18/12/2025

سيارات المرور المتنقلة ارشيفية

توفر الإدارة العامة للمرور، خدمة تجديد رخصة السيارة وفحصها الفني أسفل منزلك؛ وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفير أوقاتهم.

وقد حددت المرور تكلفة تحرك سيارتها أسفل منزلك بـ 1200 جنيه، إضافة إلى تكاليف الخدمة المقدمة إليك سواء كانت تجديد رخصة أو فحص فني أو الاثنين معًا.

ارتكازات سيارات المرور

وفي حالة الانتقال إلى أماكن ارتكاز سيارات المرور المتنقلة في القاهرة والجيزة التكلفة 500 جنيه، إضافة إلى تكاليف الخدمة المقدمة إليك سواء كانت تجديد رخصة أو فحص فني أو الاثنين معًا.

وترتكز السيارات في القاهرة بعدد من المناطق منها أرض المعارض بمدينة نصر، وميدان سيمون بوليفار بجوار مسجد عمر مكرم جاردن سيتي، وسيتي ستارز، وفي الجيزة بميدان الثورة.

وكانت وزارة الداخلية وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، والتي تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات استخراج رخص التسيير، ورخص القيادة، وملصق إلكتروني، وفحص فنى آلي، ومستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

بوابة مرور مصر

كما أن الخدمة باتت متاحة عن طريق الحجز بموقع بوابة مرور مصر، أو الاتصال بالخط الساخن 15558 للمساعدة في معرفة التفاصيل.

ويمكنك طلب السيارة عن طريق الدخول على بوابة مرور مصر، واختيار الخدمات الإلكترونية، وحجز الوحدات المتنقلة، والموافقة على الشروط، واختيار الوحدة المتنقلة، وتحديد التاريخ، وتحديد الموعد.

وعلى طالب السيارة تجهيز شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد، والرخصة الخاصة بالسيارة، والبطاقة الشخصية (الرقم القومي)، والدفع عن طريق بطاقة الدفع "فيزا".

