ضبط 4 أشخاص بمحاولة شراء أصوات الناخبين في الزاوية

في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، تمكنت فرق التأمين من رصد تحركات مشبوهة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولات للتأثير على الناخبين.

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدائرة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، كانت معدّة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، بغرض دفعهم للتصويت لصالح المرشح ذاته.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

