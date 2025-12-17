في 24 ساعة.. ضبط 120 ألف مخالفة مرورية وفحص آلاف السائقين

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 120 ألفًا و610 مخالفات مرورية متنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المخالفات المضبوطة شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط التراخيص.

وفي سياق متصل، جرى فحص 1428 سائقًا على مستوى الجمهورية، وتبين إيجابية 60 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 733 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات تتعلق بشروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية للمركبات.

وخلال الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم فحص 111 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 أشخاص محكوم عليهم، صادر بحقهم 9 أحكام قضائية، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملات المرورية، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

