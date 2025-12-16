سقوط مأساوي من الطابق الحادي عشر يهز السلام

خيّم الحزن على منطقة السلام بالقاهرة بعد سقوط شخص من ارتفاع شاهق مساء الثلاثاء.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من الدور الحادي عشر بمساكن العبد، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث.

بالفحص المبدئي تبين أن الشخص سقط من علو مرتفع، ما أسفر عن وفاته في الحال، وعثر على الجثمان بمكان البلاغ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول الموقع في انتظار وصول جهات المعاينة المختصة لبيان ملابسات الواقعة.

كما جرى إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان وسكان العقار لتحديد ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن شبهة جنائية أو حادث عرضي.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل