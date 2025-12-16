إعلان

سقوط مأساوي من الطابق الحادي عشر يهز السلام

كتب : محمد شعبان

07:24 م 16/12/2025

سقوط من علو - تعبيرية

خيّم الحزن على منطقة السلام بالقاهرة بعد سقوط شخص من ارتفاع شاهق مساء الثلاثاء.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من الدور الحادي عشر بمساكن العبد، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث.

بالفحص المبدئي تبين أن الشخص سقط من علو مرتفع، ما أسفر عن وفاته في الحال، وعثر على الجثمان بمكان البلاغ، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول الموقع في انتظار وصول جهات المعاينة المختصة لبيان ملابسات الواقعة.

كما جرى إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان وسكان العقار لتحديد ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن شبهة جنائية أو حادث عرضي.

سقوط من علو القاهرة السلام النجدة

