سيدة تتهم الشرطة باقتحام مسكن والدها بدمياط والتحريات تكشف الحقيقة

أثارت مزاعم متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد نشر مقطع فيديو ادعت خلاله سيدة اقتحام قوة أمنية مسكن والدها بمحافظة دمياط، وتحطيم محتوياته، وإلقاء القبض عليه دون سند قانوني.

الأجهزة الأمنية نفت صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن حقيقة الواقعة تعود إلى تاريخ 10 من الشهر الجاري، حينما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ووفقًا لإجراءات قانونية مُقننة، من ضبط المذكور، والذي تبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 10 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو، بالإضافة إلى فرد خرطوش واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيدة القائمة على تصوير ونشر مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتهمة الادعاء الكاذب ونشر معلومات غير صحيحة.

