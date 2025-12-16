صرخة تنقذ فتاة من كابوس التحرش بأكتوبر

لم تتخيل أن خطواتها الهادئة ستتحول في لحظة إلى صرخة استغاثة هزت المكان. ثوانٍ قليلة كانت كافية لتقلب المشهد رأسًا على عقب، حين حاول شاب التعدي على فتاة ومحاولة تقبيلها قسرًا في إحدى مناطق مدينة أكتوبر، لتتحول الصرخة إلى شرارة أشعلت غضب الأهالي.

حسب روايات شهود العيان، فوجئ المتواجدون باستغاثة الفتاة بعد تعرضها لمحاولة تحرش، ما دفع عددًا من سكان المنطقة للتدخل السريع، حيث تمكنوا من الإمساك بالمتهم ومنعه من الفرار.

وفي مشهد يعكس حالة الغضب الشعبي، قيد الأهالي الشاب بعمود إنارة لحين وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتسليم المتهم واصطحابه إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى الاستماع إلى أقوال الفتاة وشهود الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

