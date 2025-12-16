إعلان

سائق يقع في المحظور على الطريق بالجيزة

كتب : محمد شعبان

09:16 م 16/12/2025

السائق

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات فيديو متداول أظهر سائق ملاكي يسير عكس الاتجاه، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على ضبط المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين والحفاظ على الانضباط بالطريق.

