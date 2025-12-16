كتب- محمد شاكر:

هاجم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، التصريحات التي أدلى بها راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، وزعم فيها أن أهرامات الجيزة بُنيت بمعرفة فلكية متقدمة تفوق قدرات المصريين القدماء.

وأكد حواس أن مثل هذه التصريحات ليس لها أساس علمي، مشيراً إلى أنها "خزعبلات يطلقها البعض بهدف التريند".

وشدد حواس في تصريحات لمصراوي، على أن بردية "وادي الجرف" توفر شرحاً مفصلاً لبناء الهرم وطريقة نقل الحجارة ومقابر العمال، وأن الأحجار المستخدمة في البناء متوفرة على هضبة الجيزة، مدعومة بأدلة أثرية وعلمية كافية.

ولفت إلى أن الكثير من التخمينات والشائعات أطلقت على الأهرامات منذ عقود كثيرة وكلها تفتقر إلى الأدلة، مؤكدا أن الأهرامات كإحدى عجائب الدنيا السبع تستحق احتراماً يعتمد على العلم والأدلة، وليس الشهرة الزائفة.

وادعى الباحث الهولندي أن الأهرامات بنيت وفق معرفة فلكية متقدمة، مستشهداً بمحاذاة الأهرامات الدقيقة وقياسات أحجارها الضخمة مقارنة بأحجام الكواكب، متسائلاً عن كيفية معرفة المصريين القدماء بهذه المعلومات الفلكية.

كما توقع هوجربيتس أن اكتشافات مستقبلية ستقدم منظوراً مختلفاً للأهرامات، مؤكداً أن الأسئلة حول البناء ستستمر وربما تُكشف خيوط جديدة في المستقبل.