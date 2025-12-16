شهدت منطقة أبو رجوان القبلي، التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، إثر حادث تصادم بين قطار وطفلة لا تتجاوز 13 عاما على طريق أسيوط الزراعي، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة البدرشين إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص الأولي، تبيّن أن القطار اصطدم بطفلة أثناء مروره بالمنطقة، مما أدى إلى مصرعها، حيث تم العثور على الجثمان بمكان الحادث، وفرض كردون أمني لحين الانتهاء من أعمال المعاينة ورفع آثار الحادث.

وجرى إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الجهات المختصة لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب وملابسات الواقعة.

