عمر مرموش: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأفضل داخل القارة

كتب - يوسف محمد:

06:49 م 16/12/2025
أكد عمر مرموش لاعب منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، على رغبته في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة 2025، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

وعند سؤال مرموش عن طموحه مع المنتخب الوطني، من خلال الموقع الرسمي لمان سيتي، رد مبتسما: "منتخب مصر سيتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، ثم لقب كأس العالم 2026".

وأضاف: "لن نشارك في كأس العالم 2026 لمجرد المشاركة فقط، ولن نسمح بهذا الأمر، خاصة مع اللاعبين الذين يتواجدون حاليا، بجانب أننا ندافع عن منتخب كبير وهو المنتخب المصري".

واختتم مرموش تصريحاته: "المنتخب المصري هو الأفضل في أفريقيا، هدفنا في المونديال سيكون تخطي دور المجموعات، ليس مجرد المشاركة".

ويستعد عمر مرموش رفقة المنتخب الوطني، للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري بالمغرب.

والجدير بالذكر، أن بطولة أمم أفريقيا تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

