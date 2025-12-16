أستاذة بمركز البحوث تكشف مخاطر تناول الطلاب لمشروبات الطاقة

قالت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن لجوء الطلاب إلى تناول أدوية أو مكملات غذائية ومنشطات بهدف زيادة التركيز دون إشراف طبي يمثل خطراً كبيراً.

وأكدت، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، أن الكثير من المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن تفتقر إلى أي أساس علمي، مما يعرض صحة الطلاب للخطر.

وأضافت "عزت" أن بعض الأدوية التي يتجه إليها الطلاب في فترات الامتحانات مخصصة في الأصل لعلاج اضطرابات مثل تشتت الانتباه وفرط الحركة، وتناولها من قبل أشخاص أصحاء يعد أمراً غير آمن على الإطلاق.

وأوضحت أن الدواء هو مادة كيميائية، حتى وإن كان مصدرها عشبيًا، وله آثار جانبية قد تتجاوز الفائدة المرجوة منه، كما أن المكملات الغذائية ليست حلاً سحرياً لرفع معدلات التركيز والتحصيل، وتناول أي مادة فعالة دون وصفة طبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة مع اختلاف الحالة الصحية والاستجابة الدوائية من طالب لآخر.

وأشارت إلى أن خطر المنتجات الشائعة مثل مشروبات الطاقة، مؤكدة أنها تحتوي على نسب عالية جداً من الكافيين والسكر، ما يسبب تسارعاً لضربات القلب والجفاف، إضافة إلى إجهاد شديد للجهاز العصبي وتأثير سلبي على الكلى والبنكرياس.

وشددت على أنه لا يوجد ما يمكن اعتباره "مكملاً غذائياً آمناً للجميع"، وأن تناول حتى الفيتامينات المتعددة يجب أن يتم بحذر وتحت إشراف طبي، خاصة للمراحل العمرية الصغيرة.