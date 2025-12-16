إعلان

السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة

كتب : مصراوي

09:23 م 16/12/2025

المملكة العربية السعودية

وكالات

أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن القرار ينتهك القرارات الأممية ذات الصلة.

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته لوضع حد لهذه الانتهاكات، مؤكدةً موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

المملكة العربية السعودية المستوطنات الإسرائيلي الضفة الغربية

