"الصحة العالمية" تُحذر: متحور جديد للإنفلونزا ينتشر سريعا في 30 دولة

جنيف - أ ش أ:

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن متحورا جديدا من فيروس الإنفلونزا يشهد انتشارا سريعا مع بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، مؤكدة أن التطعيم لايزال "الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية".

وأوضحت ون تشينج تشانج رئيسة برنامج الأنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية - خلال إحاطة صحفية في جنيف، اليوم /الثلاثاء/ - أن حالات الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية تشهد ارتفاعا ملحوظا، موضحة أن المتحور الجديد تم رصده لأول مرة في أغسطس الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن يُكتشف لاحقا في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن البيانات الوبائية الحالية لا تشير إلى زيادة في شدة المرض، رغم أن هذا التحول الجيني يُعد تطورا ملحوظا في طبيعة الفيروس، مضيفة أن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، وهو ما يفسر التحديث الدوري لتركيبة لقاحات الإنفلونزا.

ونوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع هذه التغيرات وتقيم مخاطرها على مستوى الصحة العامة، وتصدر توصيات بشأن تركيبة اللقاح مرتين سنويا من خلال النظام العالمي لترصد الإنفلونزا والاستجابة لها، بالتعاون مع خبراء دوليين، محذرة من أن موسم العطلات المقبل قد يشهد زيادة إضافية في انتشار الأمراض التنفسية، داعية الدول إلى تعزيز الاستعداد المسبق، بما في ذلك تشجيع الإقبال على التطعيم وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو مليار إصابة بالإنفلونزا الموسمية سنويا حول العالم، من بينها ما يصل إلى خمسة ملايين حالة مرض تنفسي شديد، إضافة إلى ما يقارب 650 ألف وفاة سنويا بسبب أمراض تنفسية مرتبطة بالإنفلونزا.