قتيلان و5 جرحى في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

09:25 م 16/12/2025

غارات جوية على جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين في جنوبي لبنان اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة "بيك آب طريق جدرا سبلين - قضاء الشوف بجنوبي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان، أن "الغارة المعادية التي استهدفت سيارة على طريق جدرا -سبلين - قضاء الشوف، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح".

وأضاف المركز: "غارة أخرى للعدو الإسرائيلي على سيارة على طريق العديسة مركبا - قضاء مرجعيون أدت إلى استشهاد مواطن".

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مستهدفةً سيارةً بين بلدتي مركبا وعديسة في جنوب لبنان، وشنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة رابيد بين بلدتي مركبا وعديسة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكانت قوة إسرائيلية قد تسلّلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى بلدة الضهيرة الحدودية في جنوب لبنان وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة مفخّخة ووضعتها في أحد أحياء البلدة. وعمل الجيش اللبناني على تفجير الصناديق.

وكان زورقاً حربياً إسرائيلياً قد أطلق رشقات نارية ليلاً، باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

غارات إسرائيل جنوب لبنان طائرة مسيّرة إسرائيلية

