مقطع فيديو يكشف مخزن مخدرات داخل كوبرى بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ترويج شخصين المواد المخدرة وتخزينها داخل فتحة بأحد الكباري بالجيزة، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملان جمع قمامة، ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق. وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في المقطع المتداول، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

