قرار من الجنايات بشأن محاكمة "عجوز بولاق" في واقعة هتك عرض طفلة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة "عجوز بولاق"، إلى جلسة 13 يناير 2026، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة داخل سوبر ماركت يمتلكه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16271 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4986 لسنة 2025 جنوب الجيزة، أن المتهم "السيد.ع" صاحب سوبر ماركت، ويبلغ من العمر 54 عامًا، هتك عرض المجني عليها الطفلة "ج" التي لم تبلغ من العمر الـ 18 عامًا مستغلاً حداثة سنها وقلة حيلتها فغالبته شهوته واختلى بها، داخل السوبر ماركت محل عمله، وقام بتقبيلها و تحسس مواطن عفتها، وذلك في يوم 20 أغسطس 2025.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفلة المجني عليها، وأكد أنه خلال تواجد نجلته بمحل عمل المتهم استغل الأخير تواجدها برفقته وحداثة سنها وقلة حيلتها وهتك عرضها بتقبيلها وتحسس مواطن عفها.

واطلعت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الموجودة بموقع البلاغ وثبت من خلال تفريغ مقطع فيديو رصد بالواقعة قيام المتهم بالإمساك بالمجنى عليها وتقبيلها وكذلك تحسس مواطن عفتها بيده.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة هتك عرض الطفلة.