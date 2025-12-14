النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبان غير مُنشأة مقابل 780 مليون جنيه

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة قبول الطلاب للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، ضمن جهود الوزارة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل في جهاز الشرطة.

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، أن الطلاب المقبولين اجتازوا جميع الاختبارات المقررة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، التي تهدف إلى انتقاء العناصر القادرة على تحمل طبيعة العمل الشرطي ومسؤولياته الوطنية.

وأشار إلى أن مراحل الاختيار شملت الكشف الطبي الشامل، واختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت بدقة وشفافية وفق أسس علمية تكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن كلية الشرطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم القبول والدراسة والتدريب لمواكبة المتغيرات الأمنية الحديثة، بهدف إعداد كوادر شرطية مؤهلة علميًا وبدنيًا، وقادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية.

وجاءت أعداد المتقدمين على النحو التالي: إجمالي 48.063 طالبًا، منهم 26.262 من حملة ليسانس الحقوق (11.432 ذكر و2.396 أنثى)، و6,900 من الحاصلين على مؤهلات جامعية أخرى (5.514 ذكر و1.386 أنثى)، بالإضافة إلى 1.073 طالبة حاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية.

كما أعلن رئيس الأكاديمية عن قبول 50 طالبة من كليات التربية الرياضية للبنات، بعد اجتيازهن جميع الاختبارات المقررة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لاختيار العناصر المؤهلة للعمل الشرطي.

وأكد اللواء نضال يوسف أن أكاديمية الشرطة تسعى لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يواكب المتغيرات الأمنية الحديثة، ويُعد ضباطًا قادرين على مواجهة التحديات المختلفة وحماية أمن الوطن والمواطنين.

وتُعد كلية الشرطة من أعرق المؤسسات التعليمية الأمنية في مصر، حيث تجمع برامجها بين العلوم القانونية والشرطية، والتدريب العملي المكثف، وتنمية المهارات القيادية والسلوكية للطلاب، بما يعزز قدرتهم على تطبيق القانون وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية قريبًا في استكمال الإجراءات الإدارية للطلاب المقبولين، تمهيدًا لانطلاق العام الدراسي الجديد وبدء مرحلة الدراسة والتدريب داخل أسوار الأكاديمية.

