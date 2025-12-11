أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن وضع خطة مرورية شاملة لتخفيف أي كثافات محتملة وتسيير حركة المركبات خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المحور المركزي الموازي، بداية من تقاطعه مع امتداد محور 26 يوليو ولمسافة تبلغ 300 متر بالجيزة، حيث تستلزم هذه الأعمال غلقًا كليًا بالمنطقة المحددة لمدة شهر كامل، بدءًا من السبت 2025/12/13 وحتى صباح الأحد 2026/1/11، مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

وجاء الغلق لضرورة تنفيذ تحويلات مرورية جديدة، حيث تم توجيه المركبات القادمة من امتداد محور 26 يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي إلى استكمال السير بطريق الامتداد، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، يعقبه يمين آخر إلى شارع خلف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن بعد تجاوز موقع الأعمال.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بالموقع، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال، لتنبيه قائدي المركبات وتأمين حركة المواطنين طوال فترة التنفيذ.