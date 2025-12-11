إعلان

الداخلية تعلن غلقًا كليًا بالمحور المركزي لمدة شهر.. تعرف على التحويلات المرورية

كتب : محمد الصاوي

08:55 م 11/12/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن وضع خطة مرورية شاملة لتخفيف أي كثافات محتملة وتسيير حركة المركبات خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المحور المركزي الموازي، بداية من تقاطعه مع امتداد محور 26 يوليو ولمسافة تبلغ 300 متر بالجيزة، حيث تستلزم هذه الأعمال غلقًا كليًا بالمنطقة المحددة لمدة شهر كامل، بدءًا من السبت 2025/12/13 وحتى صباح الأحد 2026/1/11، مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

وجاء الغلق لضرورة تنفيذ تحويلات مرورية جديدة، حيث تم توجيه المركبات القادمة من امتداد محور 26 يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي إلى استكمال السير بطريق الامتداد، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، يعقبه يمين آخر إلى شارع خلف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن بعد تجاوز موقع الأعمال.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بالموقع، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال، لتنبيه قائدي المركبات وتأمين حركة المواطنين طوال فترة التنفيذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تحويلات مرورية مرور الجيزة غلق كلي بالمحور المركزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟