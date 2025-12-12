إعلان

1500 جنيه منحة من الحكومة لهذه الفئة.. التفاصيل وموعد الصرف

كتب : محمد أبو بكر

03:00 ص 12/12/2025

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

كشف مصدر بوزارة العمل، موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل المقبلة والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة وعمال التراحيل بمناسبة عيد الميلاد سيكون بداية من يناير المقبل.

كانت أعلنت وزارة العمل عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل من 500 جنيه إلى 1500 جنيه بداية من عام 2025، حيث يأتي هذا لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

