ضبط صاحب تريند "أنتش وأجري" بسبب فعل غريب.. والداخلية تصدر بيانا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص قام باعتلاء سور أحد الكباري بدائرة قسم شرطة الحدائق، وأدى حركات استعراضية أثناء تعلقه بعامود إنارة، ما عرض حياته وحياة المارة للخطر وأثار حالة من الذعر بين الموجودين.

وبالفحص تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي وله معلومات جنائية، وأنه كان يهذي بعبارات غير مفهومة عند مواجهته.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه إحدى المصحات النفسية حفاظًا على سلامته وسلامة المواطنين.