إعلان

انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة السادسة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:25 ص 12/12/2025

IMG-20251212-WA0002

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 83 ألفا و 863 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1889 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 81 ألفا و 974 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد الدامي عبد العزيز "مستقل" 25 ألفًا و 900 صوتًا يليه محمود الكومى "مستقل" 23 ألفا و 951 صوتًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات البحيرة دائرة الدلنجات نتائج النواب 2025 الحصر العددي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟