انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة السادسة بالبحيرة



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 83 ألفا و 863 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1889 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 81 ألفا و 974 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد الدامي عبد العزيز "مستقل" 25 ألفًا و 900 صوتًا يليه محمود الكومى "مستقل" 23 ألفا و 951 صوتًا.