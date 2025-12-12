مباريات الأمس
6 نجوم أهلي وزمالك وصلهم عروض أوروبية كبرى.. من هم؟

كتب - نهى خورشيد

03:06 ص 12/12/2025
شهد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال الفترة الأخيرة، اهتماماً متزايداً من الأندية الأوروبية بعد تألق مجموعة من اللاعبين الشباب والنجوم الصاعدين بالقمصان الحمراء والبيضاء.

ويعرض "مصراوي" في السطور الآتية أبرز العروض الأوروبية لنجوم القطبين:

ارتبط اسم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، إذ نقل مراسل "بي إن سبورتس" أشرف بن عياد أن النادي الكتالوني لا يزال متمسكاً بالتعاقد معه، وأن الإدارة الحمراء تلقت عرضاً رسمياً لإتمام الصفقة.

أما مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، فقد وضعه نادي جيرونا الإسباني ضمن اهتماماته لتعزيز مركز حراسة المرمى في ظل اقتراب رحيل حارسه دومينيك لفاكوفيتش.

بينما ارتبط اسم بلال عطية، أحد مواهب قطاع الناشئين بالأهلي، بالانتقال إلى ألمانيا بعد تألقه مع منتخب الشباب تحت 17 عاماً، إذ أبدى كل من هانوفر وشتوتجارت اهتمامهم بالتعاقد معه.

على الجانب الآخر، تلقى محمد السيد لاعب الزمالك ومنتخب الشباب عرضاً سابقاً من نادي جينك البلجيكي، الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب بعد متابعة مستمرة لأدائه منذ بداية الموسم.

كما تلقى حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك عدة عروض أوروبية من أندية بارزة، أبرزها من الدوري الروسي سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج، إضافةً إلى عرض من نادٍ بلجيكي.

أما نجم الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، فقد تلقى في وقت سابق عرضاً من نادي ميتلاند الدانماركي.

حمزة عبد الكريم النادي الأهلي نادي الزمالك الدوري المصري

