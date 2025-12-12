اندلاع حريق في مخزن نادي الترسانة بكورنيش النيل بإمبابة



اندلع حريق داخل أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي إصابات، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء مزودة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كوردون أمني حول المخزن لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكدت الأجهزة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عملها حتى السيطرة التامة على النيران.