إعلان

اندلاع حريق في مخزن نادي الترسانة بكورنيش النيل بإمبابة

كتب : رمضان يونس

12:06 ص 12/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


اندلع حريق داخل أحد المخازن التابعة لنادي الترسانة بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي إصابات، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء مزودة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كوردون أمني حول المخزن لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكدت الأجهزة أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عملها حتى السيطرة التامة على النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في مخزن نادي الترسانة ر إمبابة الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟