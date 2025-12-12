إعلان

انتخابات النواب 2025.. ننشر الحصر العددي بدائرة إسنا في الأقصر

كتب : محمد محروس

03:09 ص 12/12/2025

انتخابات مجلس النواب في الأقصر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها مركز إسنا، الحصر العددي للأصوات بعد الانتهاء من عملية الفرز في جميع اللجان الفرعية.

وكشف الحصر عن أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 84,020 صوتًا، منها 80,802 صوتًا صحيحًا، و3,178 صوتًا باطلًا.

وجاء ترتيب المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات كالتالي:

أحمد رمضان: 27,445 صوتًا

أحمد محمود سوا: 16,449 صوتًا

العمدة فيصل راجح: 16,435 صوتًا

وائل زكريا: 9,908 أصوات.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

انتخابات الأقصر نتائج النواب 2025 الحصر العددي دائرة إسنا

