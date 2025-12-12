بعد تعديل اسمها لجامعة العاصمة.. ما الموقف القانوني لطلاب حلوان؟

أصدرت جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، توضيحا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث انتشرت حالة من الجدل بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم الجامعة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.

وأكدت جامعة العاصمة، أن القرار نص على أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره، وكذلك الخريجين السابقين، لا تتأثر حقوقهم أو وضعهم القانوني، حيث تبقى شهاداتهم ومراكزهم العلمية صحيحة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

وأشارت إلى أن القرار نص على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" أينما وردت في اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

ولفتت إلى أن جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك الشهادات الجامعية، العقود، والمراسلات الحكومية، ستصدر باسم "جامعة العاصمة".

وذكرت أن الطلاب سيستكملون دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم "جامعة حلوان" وتتمتع باعتراف قانوني.

وتابعت الجامعة: يعكس القرار توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز، ويهدف التغيير إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين.

