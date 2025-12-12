رضا والغزالي يتقدمان في الحصر العددي بدائرة أرمنت والقرنة بالأقصر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة الأقصر، ومقرها مركزي القرنة وأرمنت، الانتهاء من أعمال الحصر العددي للأصوات عقب غلق اللجان وانتهاء عملية الفرز.

وأسفر الحصر العددي عن حصول المرشح عبدالستار رضا على 26,280 صوتًا، فيما حصل المرشح علاء الغزالي على 12,739 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.