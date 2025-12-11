إعلان

ضبط 6 أشخاص بالبحيرة والأقصر لحشد الناخبين بالمال والبطاقات

كتب : رمضان يونس

08:38 م 11/12/2025
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة العملية الانتخابية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفين بمحافظتي البحيرة والأقصر لقيامهم بتوزيع مبالغ مالية وبطاقات شخصية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين.

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح إحدى المرشحات.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين قيام بعض الأشخاص بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وتوزيع مبالغ مالية عليهم لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. وبالفحص تم ضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم مبالغ مالية وعدد من البطاقات الشخصية، وأقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.

العملية الانتخابية مركز شرطة حوش عيسى حشد الناخبين بالمال والبطاقات

