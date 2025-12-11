ضبط 6 أشخاص بالبحيرة والأقصر لحشد الناخبين بالمال والبطاقات

الأمن يضبط 12 مخالفًا بوقائع دعاية انتخابية غير مشروعة في 4 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة العملية الانتخابية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفين بمحافظتي البحيرة والأقصر لقيامهم بتوزيع مبالغ مالية وبطاقات شخصية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين.

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة "ميكروباص" بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح إحدى المرشحات.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين قيام بعض الأشخاص بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وتوزيع مبالغ مالية عليهم لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. وبالفحص تم ضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم مبالغ مالية وعدد من البطاقات الشخصية، وأقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.