ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية للتأثير على أصوات الناخبين بالإسكندرية

كتب : رمضان يونس

03:55 م 11/12/2025

المتهمة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة.

وذكرت التحريات أن السيدة عثر بحوزتها على عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

