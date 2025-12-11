ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية للتأثير على أصوات الناخبين بالإسكندرية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة.

وذكرت التحريات أن السيدة عثر بحوزتها على عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

"منها 8 شكاوى ازدحام".. الوطنية للانتخابات: 19 شكوى باليوم الثاني من انتخابات 30 دائرة ملغاة

الوطنية للانتخابات تناشد المواطنين بالمشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة