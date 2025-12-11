مصر تقترب من التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية

تواصل مصر والسعودية تسريع إجراءات استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك، في واحد من أكبر مشاريع الربط في الشرق الأوسط، والذي يستهدف تبادل ما يصل إلى 3 آلاف ميجاوات بين البلدين عند اكتماله.

وقال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة انتهت من وضع الجهد على محطة محولات بدر 500 ك. ف. أ، عبر الكابلات الجديدة التي تربط بين المحطة القديمة والجديدة، وذلك ضمن تجهيزات التشغيل المبدئي للمسار المصري من المشروع.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، أن وضع الجهد على خط الربط المصري-السعودي سيتم بنهاية الشهر الجاري، في خطوة تعد الأهم قبل بدء الاختبارات التشغيلية المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الجانب السعودي أيضًا بات في المراحل النهائية من الأعمال التنفيذية وأعمال الاختبارات، بما في ذلك شدّ الموصلات وتجارب العزل، تمهيدًا للربط المباشر بين الشبكتين المصرية والسعودية.

إنجاز 75% من أعلى برج كهربائي في المشروع

على صعيد الأعمال المدنية والفنية، تم الانتهاء من 75% من تنفيذ البرج العملاق شرق قناة السويس، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 180 مترًا، ويُعد أعلى برج كهربائي يُنفذ ضمن مشروع الربط، إذ تصل مدة تنفيذه الكاملة إلى 36 شهرًا نظرًا لتعقيدات التصميم والظروف الجغرافية.

مشروع استراتيجي للطاقة في المنطقة

يعزز مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، خطط البلدين لتعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الشبكات، وتبادل القدرات في أوقات الذروة، إضافة إلى دعم خطط التوسع في الطاقة المتجددة.

ورجح المصدر أن يبدأ التشغيل التجريبي الكامل فور الانتهاء من الاختبارات النهائية على الجانبين، بما يمهد لمرحلة التشغيل التجاري خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة