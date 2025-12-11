ضبط شخص يوزّع حقائب غذائية لحشد الناخبين بالمنيا

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين سير العملية الانتخابية من رصد محاولة جديدة للتأثير على إرادة الناخبين داخل نطاق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بعد الاشتباه فى تحركات أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية.

وضبطت القوات المتهم وبحوزته عددًا من حقائب المواد الغذائية التى كان يستعد لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على لجانهم، بهدف حثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالمخالفة للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة.

