إعلان

ضبط شخص يوزّع حقائب غذائية لحشد الناخبين بالمنيا

كتب : علاء عمران

03:50 م 11/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين سير العملية الانتخابية من رصد محاولة جديدة للتأثير على إرادة الناخبين داخل نطاق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بعد الاشتباه فى تحركات أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية.

وضبطت القوات المتهم وبحوزته عددًا من حقائب المواد الغذائية التى كان يستعد لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على لجانهم، بهدف حثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالمخالفة للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

"منها 8 شكاوى ازدحام".. الوطنية للانتخابات: 19 شكوى باليوم الثاني من انتخابات 30 دائرة ملغاة

الوطنية للانتخابات تناشد المواطنين بالمشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شخص توزيع حقائب غذائية حشد الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟