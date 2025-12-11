بعد أن أُلغيت بالكامل.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة دوائر محافظة قنا

الوطنية للانتخابات: إعادة 4 مرشحين على مقعدين بدائرة جرجا في سوهاج

"إعادة بين 6 مرشحين".. نتيجة انتخابات النواب لدائرة طهطا بسوهاج

الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين في دائرة الفتح بأسيوط

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في 4 دوائر بمحافظة قنا كان سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة.

وأسفرت نتيجة الدائرة الأولى مركز قنا عن خوض كلٍ من مصطفى محمود محمد، وأحمد عبدالسلام الشيخ، وسعودي صابر، وسعد الخيام جولة الإعادة.

كما أُعلن عن خوض 4 مرشحين على مقعدين بالدائرة الثانية مركز قوص، وهم: أبو الحسن الجزار، وأحمد عبدالله العويضي، وعلي عبدالقادر محمود، ومحمود أنور القاضي.

بينما فاز فتحي قنديل بمقعد في الدائرة الثالثة مركز نجع حمادي، وتُجرى الإعادة بين خالد خلف الله، وهشام الشعيني، وعبدالباسط عبدالنبي، ومحمود السيد المنوفي.

وفي الدائرة الرابعة مركز أبو تشت يخوض كلٌ من المرشحين عصام بركات، وأحمد مصطفى الدربي، وأحمد عبد الحميد المحرزي، وطارق عيسى جولة الإعادة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وشملت الدوائر الملغاة:

الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم، إبشواي

أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

