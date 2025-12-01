ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على فني؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عامل فنى له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

سقوط دجال السوشيال

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.