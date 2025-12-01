إعلان

عبثت بمحتويات منزله.. ضبط عامل اعتدى على قطة بكفر صقر

كتب- علاء عمران:

05:46 م 01/12/2025

ضبط عامل اعتدى على قطة بكفر صقر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على قطة مستخدمًا عصا خشبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية مرتكبها وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب فعلته مبررًا ذلك بدخول القطة إلى مسكنه وعبثها بمحتوياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضرب قطة ضبط عامل شرطة كفر صقر

