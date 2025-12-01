عبثت بمحتويات منزله.. ضبط عامل اعتدى على قطة بكفر صقر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على قطة مستخدمًا عصا خشبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية مرتكبها وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب فعلته مبررًا ذلك بدخول القطة إلى مسكنه وعبثها بمحتوياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.